Исламисты: Мы останемся в Гуте и будем защищать ее

Дамаск, , 10:55 — REGNUM Крупнейшая группировка представителей так называемой сирийской оппозиции, удерживающая пригород Дамаска Восточную Гуту, не покинет осажденные районы и будет сражаться с наступающими войсками правительства республики, заявил ее официальный представитель Хамза Байракдар, сообщает американское агентство Associated Press.

Соответствующее заявление Байракдара, представляющего группировку «Армия ислама» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было распространено в интернете. В нем член группировки указывает на то, что их «революционная идеология не позволяет продать кровь святых воинов, освободивших Гуту».

«Мы останемся в Гуте и будем защищать ее», — подчеркнул он.

Напомним, указанная группировка, так же известная как «Джейш аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), внесена в список террористических организаций Сирийской арабской республики, Ирана и Египта. В мае 2016 года Россия выступила на заседании Совета Безопасности ООН с инициативой внести ее в международный список террористических организаций. Однако эта инициатива была заблокирована Францией, Великобританией и США.