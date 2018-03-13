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В выступлении Мэй «прозвучала угроза России»

Политика

Лондон очевидно поставил цель приравнять «дело Скрипаля» к применению Россией силы против Британии

Москва, 13 марта 2018, 10:55 — REGNUM  В Госдуме в выступлении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй увидели угрозу России, передает корреспондент ИА REGNUM 13 марта.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России, заявила премьер-министр Тереза Мэй перед членами парламента.

«В выступлении премьер-министра Великобритании прозвучала фактически угроза в отношении нашей страны. Это демонстрирует глубину русофобии, которой руководство Лондона заразилось от американских коллег», — отметил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Бездоказательная и декларативная форма заявлений госпожи Мэй выглядит скорее саморазоблачением, попыткой вынудить следствие не искать преступников, а назначить виновной Россию, возмущен парламентарий.

«Лондон очевидно поставил цель приравнять «дело Скрипаля» к применению Россией силы против Британии» и обосновать таким образом свой очередной антироссийский поход», — полагает депутат.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии

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