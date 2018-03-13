ЦИК Чувашии установил расходы на предвыборную кампанию в Госсовет

Чебоксары, , 10:55 — REGNUM В Чувашии установлена предельная сумма расходов из средств избирательного фонда кандидатов в депутаты Госсовета республики. Траты не должны превышать 3,53 млн рублей. Соответствующее постановление принял Центризбирком республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно решению, при проведении дополнительных выборов депутата Государственного совета Чувашии «предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда кандидата в депутаты» «не может превышать 3 527 588,23рублей».

Кроме того, установлены предельные размеры пожертвований в избирательный фонд кандидата. Общая сумма не должна превышать 4 762 244,09 рублей. В том числе средства партии или избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, не должны превышать 1 763 794,11 рублей — столько же могут перечислить в качестве добровольного пожертвования юридические лица. Максимальный размер собственных средств кандидата установлен в сумме 1 058 276,46 рублей, добровольные пожертвования граждан — 176 379,41 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дополнительные выборы депутата Госсовета Чувашии пройдут по Ядринскому одномандатному избирательному округу №9. Они состоятся 3 июня. Напомним, 27 июня 2017 года досрочно прекратил полномочия депутата Николай Малов («Единая Россия»), который работал в чувашском парламенте вице-спикером. Он перешёл в Госдуму, сменив добровольно и досрочно сложившего полномочия Марата Сафина.