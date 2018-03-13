Турция «нейтрализовала» 2 тыс. 393 человека в Сирии

Анкара, , 10:50 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 3 тыс. 393 человека во время проведения военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, сообщает 13 марта Anadolu.

Термин «нейтрализован» применяется не только к физически ликвидированному противнику, но также к захваченному в плен и сдавшемуся добровольно.

На территории сирийского Африна основным противником Турции являются Отряды народной самообороны, состоящие преимущественно из курдов, кроме того им помогают ополченцы из Рабочей партии Курдистана.

Анкара утверждает, что ведет борьбу также с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако курды отвергают подобную точку зрения.

Напомним, 20 января вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии, оккупировав ряд деревень и стратегически важных объектов. Целью операции является обеспечение безопасности и стабильности на сирийско-турецкой границе.

Причиной нападения стало заявлении США о своем желании создать из сирийских курдов приграничную армию, на что Анкара отреагировала незамедлительно.

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