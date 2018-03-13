Украина требует деньги с российских авиакомпаний за полеты в Крым

Киев, , 10:35 — REGNUM Штрафы на сумму 5,44 млрд гривен ($210 млн) за три года наложила на российские авиакомпании государственная авиационная служба Украины, сообщает 12 марта УНИАН.

Согласно сообщению, 2 сентября 2015 года совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о применении санкций против российский авиакомпаний. Опираясь на решение СНБО, Госавиаслужба Украины стала оштрафовывать российские авиакомпании, якобы нарушающие украинское воздушное пространство.

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Так, за каждое «нарушение» накладывался штраф в размере 136 тыс. гривен ($5,25 тыс.). Под действие санкций попали «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Ред вингс», «Вим Авиа», «Алроса», «Северный ветер», «Россия», «Глобус». Отметим, что украинские власти до сих пор считают российский Крым своей территорией, поэтому любые полеты из России на полуостров Госавиаслужба Украины признает «незаконными».

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму и в Севастополе прошли референдумы об отделении от Украины и присоединении к России. Подавляющее большинство жителей проголосовали за возвращение в состав Российской Федерации. Киев не признал волеизъявление собственных граждан и назвал их «сепаратистами», а Россию — «оккупантом».

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