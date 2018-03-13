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Полонский назвал «политически неграмотной» позицию ЕС по выборам в Крыму

Политика

12 марта глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что ЕС не признает результатов выборов президента РФ в Крыму

Симферополь, 13 марта 2018, 10:16 — REGNUM  Заявления представителей Евросоюза о не признании итогов выборов президента РФ на территории Крыма являются политически неверными. Об этом заявил вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский в интервью РИА «Новости».

"Это, конечно, является, во-первых политически неграмотным и неверным заявлением и крайне опрометчивым в нынешних условиях, — говорит Полонский. — Кроме того, демонстрирует абсолютную, если не сказать полную, невежественность тех людей, которые подобные заявления делают».

Вице-премьер правительства Крыма добавил, что Крым является неотъемлемой частью РФ, а своими заявлениями представители ЕС ставят под «сомнение» выборы на всей территории страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 марта глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве заявила, что ЕС не признает результатов выборов президента РФ в Крыму, так как считает их проведение незаконным.

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