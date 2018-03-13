Япония против привлечения Россией инвестиций третьих стран на юге Курил

Токио, , 10:19 — REGNUM Япония считает неприемлемым привлечение Россией инвестиций из третьих стран в проекты на островах южной части Курил, заявили 12 марта в японском Министерстве иностранных дел.

«Привлечение инвестиций третьих стран в экономические проекты на четырех северных островах (южная часть Курил) идет вразрез с нашей позицией, и если этот факт подтвердится, то вызовет серьезное сожаление», — цитирует ТАСС сообщение внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что Япония ответит на это «соответствующим образом, попутно собирая всю необходимую информацию». При этом в министерстве отметили, что Токио продолжит переговоры с Россией на решение «проблемы принадлежности четырех островов и заключение мирного договора».

Таким образом в МИД Японии прокомментировали заявление губернатора Сахалинской области Олега Кожемяки о планах строительства электростанций на Шикотане.

Напомним, ранее глава региона сообщил, что на острове планируется построить две дизельные электростанции для обслуживания строящегося рыбокомбината, вошедшего в состав территории опережающего развития (ТОР) как резидент.

При этом Кожемяко отметил, что на первом этапе договорились с «одной американской компанией, что они построят свои энергомощности».

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