Нетаньяху призвал союзников не доводить до досрочных выборов

Тель-Авив, , 10:10 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к своим союзникам с призывом не идти на досрочные выборы и доработать до конца четырехлетнего срока, который истекает в ноябре 2019 года. Об этом он заявил на заседании парламента, сообщает пресс-служба премьер-министра.

В первую очередь спасти коалицию он призвал министра обороны Авигдора Либермана и глав ультраортодоксальных фракций.

«Необходимо приложить последнее усилие, чтоб сохранить действующий состав правительства на длительное время», — пояснил премьер-министр, напомнив членам коалиции, что им нужно «слезть с кроны деревьев на землю реальности».

В коалицию входит шесть правых и религиозных партий, они контролируют 66 из 120 мест в Кнессете. Если с ними не будет найден компромисс по вопросу законопроекта об отсрочке призыва в армию студентов религиозных училищ-йешив, то возможны досрочные выборы.

Днем ранее Нетаньяху смог урегулировать спор с религиозной партией «Еврейство Торы», требующей оградить ее электорат от призыва в армию. В ответ министр обороны Либерман пообещал покинуть правительство и вывести из коалиции свою партию «Наш дом Израиль».

Это произойдет, если согласованный с ортодоксами законопроект будет принят. В этом случае без пяти мандатов его партии «Наш дом Израиль» парламентская поддержка Нетаньяху сократилась бы до минимального большинства в 61 голос.

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