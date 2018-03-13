Закупки гордумы Якутска прокуратура проверит на коррупцию

Якутск, , 10:47 — REGNUM В Якутии возмущены тем, что депутаты городской думы столицы республики несмотря на трудные для бюджета времена продолжают жить на широкую ногу. Аренда внедорожника Toyota Land Cruiser за 800 тыс. рублей и заказанное на Ысыах ресторанное обслуживание депутатов в местности Ус-Хатын стали поводом для жалобы в прокуратуру, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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С заявлением в надзорное ведомство обратился депутат гордумы Якутска Никита Тимофеев. Он подозревает, что закупками, которыми представительный орган столицы республики арендует внедорожник и заказывает ресторанное обслуживание, нарушается закон. Депутат просит прокуратуру проверить не только эти аукционы, но и другие закупки гордумы на предмет нарушения антикоррупционного законодательства.

Поводом для обращение Никиты Тимофеева в надзорное ведомство стало намерение МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности якутской городской думы» потратить почти 400 тыс. рублей на организацию ресторанного обслуживания депутатов в местности Усть Хатын на праздновании Ысыаха, а также аренда за 800 тыс. рублей Toyota Land Cruiser для спикера думы Александра Саввинова. За работы по обеим этим закупкам из бюджета заплатят гостинице «Лена», которую председатель раньше возглавлял, оставив там руководить своего родного брата, а теперь, по информации СМИ, директором там является его гражданская жена.

Никита Тимофеев просит прокуратуру проверить действия лиц, указанных в публикациях республиканских изданий об этих закупках, на наличие состава преступления и применить к ним меры прокурорского реагирования.

Кстати, это не единственные траты гордумы Якутска, без которых вполне можно было бы обойтись. Так, из бюджета заплатят почти полмиллиона рублей за оказание услуг по изданию сборников решений сессий городского представительного органа и документального фильма о его деятельности, потратят более 640 тыс. рублей на ремонтные работы и оформление своего Тусулге к Ысыаху, не пожалеют 180 тыс. рублей на покупку сувениров, щедро заплатят за освещение своей деятельности СМИ и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, внедорожник для спикера гордумы Якутска Александра Саввинова арендуют каждый год, тратя на эти цели каждый раз по 800 тыс. рублей. Необходимость аренды для председателя городского представительного органа именно автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в думе объяснили тем, что в авто отечественного производства возить его опасно: двухметровый спикер туда не помещается. Однако журналисты видят иные причины аренды автомобиля, подозревая конфликт интересов: пишут, что деньги за пользование внедорожником получает компания гражданской жены спикера, который на нём ездит.

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