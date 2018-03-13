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СМИ назвали имя нового советника Трампа

Политика

Глава Белого дома якобы уже провел несколько встреч с кандидатом

Вашингтон, 13 марта 2018, 09:48 — REGNUM  Новым главным экономическим советником президента США Дональда Трампа может стать политический обозреватель и экономический аналитик Лоуренс Кудлоу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации.

По данным источников телеканала, глава Белого дома якобы провел несколько встреч с кандидатом и уже даже принял «решение».

Отметим, что Кудлоу может заменить на этом посту подавшего ранее в отставку Гэри Кона.

6 марта газета The New York Times сообщила, что главный советник президента США Дональда Трампа по экономическим вопросам Гэри Кон уйдет в отставку «в ближайшие недели».

По данным издания, это увольнение станет «очередным в серии громких отставок в администрации Трампа».

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Деятельность президента США Дональда Трампа

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