Times: на отравление Скрипаля Лондон может ответить России кибератакой

Лондон, , 09:39 — REGNUM В ответ на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери Лондон может осуществить сетевую атаку против России. По крайней мере такую возможность не исключили в правительстве Великобритании, сообщает The Times.

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Отмечается, что кибератаке могут подвергнуться правительственные сайты и порталы, которые, по британскому убеждению, распространяют недостоверные новости. Издание сообщает, что киберпрограмму разрабатывают минобороны Великобритании совместно с Центром правительственной связи.

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Как сообщало ИА REGNUM, об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осуждённого за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии в Солсбери стало известно 5 марта. Предварительно сообщалось, что их могли отравить фентанилом. Пострадавшие были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.

Практически сразу в западных СМИ стали появляться утверждения о том, что за отравлением Скрипаля стоят российские спецслужбы. В этом деле отчетливо прослеживается сходство с делом бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александра Литвиненко.

О «российском следе» в деле Скрипаля заявил и глава МИД королевства Борис Джонсон. Накануне, 12 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своем специальном заявлении заявила, что Сергей Срикпаль был отравлен в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом, которое якобы разработано в России. Мэй также призвала Москву дать «вызывающие доверия» по этому делу до конца 13 марта.

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Мэй: К отравлению Скрипаля причастна Россия

При его отсутствии, предупредила Мэй, Лондон будет расценивать российские действия как «противозаконное использование силы со стороны России в отношении Соединенного Королевства». Это, как пишет The Times, даст возможность Лондону применить Статью 51 Устава ООН. В ней говорится о «неотъемлемом праве на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена организации».

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