В Воронежской области 700 избирательных участков оборудовали видеокамерами

Воронеж, , 09:38 — REGNUM 673 избирательных участка, а также все 39 территориальные избирательные комиссии, работающие на территории Воронежской области, оборудованы видеокамерами. На данный момент специалисты завершили монтаж оборудования. Об этом говорилось 12 марта на совещании в правительстве региона, которое провел врио губернатора Александр Гусев, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Всего, как доложил глава облизбиркома Сергей Канищев, в день выборов президента РФ 18 марта в 08:00 свои двери для избирателей откроют 1 717 участковых избирательных комиссий, также будут работать 39 территориальных избирательных комиссий.

По последним данным, в списки избирателей включены 1 млн 853 тыс. 198 избирателей (на 1 января — 1 млн 866 тыс. 410 человек).

Как отмечалось, особенностью этих выборов стала отмена открепительных удостоверений: с 31 января по 12 марта любой избиратель мог подать заявление о голосовании не по месту прописки, а по месту нахождения, в территориальных избирательных комиссиях и в многофункциональных центрах предоставления услуг, а также на портале «Госуслуги». Уже известно, что в Воронежской области этой возможностью воспользовались 60 тысяч человек.

С 13 марта и до 14:00 17 марта будет проходить этап подачи специальных заявлений, которые можно будет оформить только в участковой избирательной комиссии по месту регистрации.

Еще одна особенность — применение технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с использованием машиночитаемого кода (QR-кода). Ранее она была успешно применена на выборах в органы местного самоуправления 10 сентября 2017 года. Технология QR-кода планируется к применению на всех участках, задействованных на выборах президента. На выборах президента Российской Федерации будут также применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней нового поколения — КОИБ-2017. Ими будут оборудованы 209 помещений для голосования в городе Воронеже.

Виденаблюдение будет вестись в помещениях для голосования 673 избирательных участков, а также во всех 39 территориальных избирательных комиссиях. На настоящий момент монтаж видеокамер уже завершен.

Как сообщил Сергей Канищев, подготовка к проведению выборов президента Российской Федерации проходит в штатном режиме, с соблюдением установленных сроков реализации организационно-технических мероприятий.

Глава региона поручил проконтролировать и санитарное состояние территорий, прилегающих к избирательным участкам, а также очистить от снега и льда подходы к ним.

«Все что касается подготовки зданий, в которых будет проходить голосование, — подходы к ним, посыпка противогололедными материалами, удаление наледи с крыш — за это должны быть назначены ответственные. Территории около избирательных участков должны быть в нормативном состоянии. Все должны работать в системе полной готовности», — сказал глава региона.

Напомним, 18 марта 2018 года в России состоятся выборы президента РФ. В избирательные бюллетени включены восемь фамилий кандидатов, претендующих на самый высокий пост в стране.