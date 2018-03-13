Савченко обвинили в бегстве в РФ после вызова в СБУ

Киев, , 09:32 — REGNUM Народный депутат Украины Надежда Савченко могла бежать в Российскую Федерацию после вызова на допрос в СБУ. Об этом LB.ua заявил замглавы фракции «Народный фронт» и член Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Андрей Тетерук.

«Утверждаю, что Н. Савченко находится не в Страсбурге, а на территории «страны-агрессора», — заявил Тетерук. — Владимир Арьев — вице-президент ПАСЕ подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины».

По его словам, Савченко могла покинуть страну после того, как была вызвана в СБУ на допрос по делу Владимира Рубана, обвиняемого в подготовке серии терактов и свержении власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководителя украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана обвиняют в подготовке покушений на убийство президента Украины Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова и секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова.

Также Рубан якобы готовил теракты в зданиях Верховной рады и администрации президента.

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