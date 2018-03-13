Управление по контролю над СМИ появится в Китае

Пекин, , 09:08 — REGNUM Новое управление по контролю над средствами массовой информации (СМИ) появится в ближайшее время в Китае. Об этом, как передает ТАСС, говорится в законопроекте, распространенном Госсоветом КНР.

Согласно тексту документа, новое учреждение — Главное государственное управление по делам радио и телевидения — будет напрямую подчиняться высшему исполнительному органу Китая.

Ожидается, что новое ведомство будет содействовать более успешному выходу медиапродуктов КНР на внешние рынки, а также облегчит процесс внедрения иностранных теле‑ и радиопрограмм на китайских телеканалах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 марта Госсовет КНР представил на обсуждение план реструктуризации министерств на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва.

Если предложенные Госсоветом трансформации будут одобрены, под его началом будет находится 26 министерств и комиссий помимо Генеральной канцелярии Государственного Совета КНР.

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