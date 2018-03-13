Foreign Policy: «холодное» противостояние с Россией отвлекает США от Китая

Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Очень многие на сегодняшний день уверены в том, что между США и Россией началась «новая холодная война». Об этом говорят большое число изданий, все более жесткая риторика официальных лиц, а также признаки новой гонки вооружений. Нынешняя ситуация плоха, но называть ее новой холодной войной — значит вводить в заблуждение, нежели прояснять происходящее. При таком сравнении на второй план отходят человеческий фактор и практика принятия неправильных решений, которые и завели Вашингтон и Москву в нынешний тупик и не дают найти пути из него выхода, пишет Стивен М. Уолт в статье для американского издания The Foreign Policy.

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Прежде всего, указывает автор, необходимо прояснить характер прошлого противостояния. Так, холодная война была двухполярным конфликтом, в котором США и Советский Союз были наиболее сильными странами в мире. Помимо иных причин, в основе их противоречий лежало то, что каждая представляла угрозу существованию другой. В то же самое время Вашингтон и Москва соревновались в напряженной идеологическом противостоянии: либеральный капитализм против марксизма-ленинизма. Обе идеологии носили универсальный характер, что означает, что их сторонники верили в способность своих учений стать моделью для организации общества по всему миру.

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Из-за своего универсального характера последовали каждой из них находили необходимым распространять повсюду. Что хуже всего ввиду такой природы идеологий само существование одной являлось фундаментальной угрозой для легитимности другой. Наконец, нельзя забывать, что холодная война была глобальным противостоянием, ведущимся на каждом континенте.

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Именно такой была настоящая холодная война. Она — о чем стоит помнить — была сопряжена с несколькими ядерными кризисами, гонкой вооружений, в результатекоторой каждая сторона накопила десятки тысяч мощных водородных бомб, и войнами через посредников, в которых погибли миллионы человек. Происходящее сегодня, как бы печально или даже более опасно ни было, — что-то совсем другое.

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Во-первых, мир больше не двухполярен. Он либо однополярен, либо в какой-то степени многополярен: США по-прежнему занимают лидирующие позиции, но и другие державы уже дышат им в спину. И если на сцену вновь выйдет двухполярность, то противником США будет не Россия, а Китай, чьим младшим партнером и будет Москва.

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Во-вторых, если прежде между сторонами существовал паритет, то сегодня США намного превосходят своих конкурентов по всем показателям. Объем экономики США достигает $20 трлн, тогда как России — менее $2 трлн. США более технически развиты, обладают сравнительно молодым и растущим населением. Противостояние США и России в таких условиях напоминало бы больше борьбу Годзиллы с Бэмби.

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В-третьих, между странами нет серьезных идеологических противоречий. Безусловно, в последнее время репутация либеральной формы капитализма, быть может, была подпорчена, но идеологическая привлекательность России за пределами ее границ минимальна.

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В-четвертых, в отличие от холодной войны, в рамках которой противостояние было глобальным, на сегодняшний день все проблемы, разделяющие Москву и Вашингтон, находятся вблизи границ России и частично на Ближнем Востоке. В том же, что касается вмешательства России в выборы 2016 года, автор, не оспаривая факт вмешательства, отмечает, что хотя весь масштаб деятельности Москвы и неизвестен, необходимо признать, что США сами неоднократно вмешивались во внутренние дела других стран. Важнее то, что Москва смогла осуществить подобные шаги исключительно из-за коррумпированности демократических институтов задолго до того, как Кремль попытался оказать на что-то влияние. По словам, автора бывший спикер палаты представителей США Ньют Гингрич, телекомпания Fox News, издания Breitbart и Drudge Report сделали здесь больше, чем Москва и ее подельники.

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Наконец, попытка представить нынешний конфликт Вашингтона и Москвы в качестве новой холодной войны отвлекает США от более серьёзного вызова, который представляет собой усиливающийся Китай. Из-за такой постановки вопроса США вынуждены часто идти на шаги, которые идут вразрез с собственными интересами. Вместо того чтобы попытаться вбить клин между Москвой и Пекином, те, кто следует логике новой холодной войны, убеждены, что противостояние неизбежно, и не склонны искать пути разрешения противоречий. Более того, из-за этого США своим конфронтационным подходом лишь подталкивают Москву и Пекин друг к другу.

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Ничего из указанного выше не отрицает плачевное состояние российско-американских отношений, однако вместо того чтобы применять риторику и образы холодной войны, необходимо серьезно рассмотреть ошибки и просчеты, приведшие США и Россию в нынешний тупик, а также начать искать пути выхода из него. И одним из таких шагов должен стать отказ от стремления навесить на нынешнее противостояние глупый ярлык.