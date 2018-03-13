Опрос выяснил реакцию граждан на послание президента России

Москва, , 08:53 — REGNUM 36% жителей России знают о том, что президент России Владимир Путин 1 марта выступил с ежегодным посланием в Федеральному собранию. 30% что-то слышали об этом, 33% впервые узнали о нем во время опроса. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство граждан РФ (60%) в целом так оценили послание президента — «оно вызывает чувство надежды и воодушевления».

30% опрошенных согласны с высказанными главой государства идеями. При этом они отметили, что идеи уже ранее произносились, но не получили реального воплощения.

Лишь 1% респондентов не согласны с большинством идей, высказанных президентом России. Такое же число граждан заявили, что «все, что говорил президент, им не интересно».

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В ходе опроса 34% граждан РФ сказали, что президент озвучил конкретные, реальные задачи, и, скорее всего, они будут выполнены в кратчайшие сроки».

При этом 47% респондентов полагают, что хотя озвученные задачи «конкретны, реальны», но из-за коррупции и бюрократии во власти выполняться они не будут.

6% опрошенных назвали озвученные Владимиром Путиным задачи «слишком общими и неконкретными». 13% затруднились ответить.

Опрос проведен 6−7 марта 2018 года. Опрошены 2000 жителей России. Метод опроса — телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 года президент России выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ.

Выступление президента было разбито на две части, первую из которых он посвятил социально-экономической модернизации России, а вторую — новейшим разработкам российского военно-промышленного комплекса.

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