Масштабные реформы: Китай намерен упразднить 8 министерств и 7 ведомств

Пекин, , 08:51 — REGNUM О подробностях массовых перестановок в подведомственных Госсовету КНР министерствах и ведомствах, вынесенных на обсуждение 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР 13-го созыва поведал глава Госсовета Ван Ян, передает агентство «Синьхуа».

Так, в общей сложности, количество министерств и комиссий, подведомственных высшему исполнительному органу страны после реструктуризации составит 26.

Часть министерств будут упразднены или объединены, а на месте некоторых будут созданы новые. Так, появятся Министерство природных ресурсов, Министерство чрезвычайных ситуаций и Министерство по делам ветеранов.

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Кроме того, появится ряд новых администраций вроде Агентства развития международного сотрудничества, Государственной миграционной администрации, а также Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности.

В сравнении с нынешним составом министерств и ведомств, количество органов министерского уровня будет сокращено на восемь единиц, а вице-министерского уровня — на семь.

По словам Вана, реформа нацелена на реструктуризацию министерств и ведомств в ключевых сферах, дабы укрепить государственные функции в сферах экономического управления, надзора за рынком, местного управления, общественных служб, а также защиты экологии.

«Мы нацелены на нужды развития и ожидания народа», — заявил Ван, добавив, что реструктуризация является частью объемного плана Коммунистической Партии Китая по углублению реформ партийных и государственных органов.

Он также отметил, что министерские перестановки нацелены на упразднение ряда бюрократических препятствий, дабы помочь рынку сыграть решительную роль в распределении ресурсов. Перестановки также должны помочь построить в Китае современную экономики, способной дать качественный рост.

Подробный список министерских трансформаций: Госсовет КНР предлагает упразднить старые и создать новые министерства

Отметим, что окончательное решение о претворении в жизнь изложенных планов министерских перестановок будет принято ВСНП 13-го созыва после детального обсуждения.

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