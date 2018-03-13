Спекулянтам продовольствием в Венесуэле грозит 25 лет тюрьмы

Каракас, , 08:47 — REGNUM 12 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к группе чиновников из правительства с поручением рассмотреть законодательство страны и подготовить реформу, которая обеспечит максимальное наказание для тех, кто занимается спекуляциями и другими незаконными действиями в области распределения продовольствия. Об этом сообщает агентство новостей AVN.

«Максимальное наказание для тех, кто ворует продовольствие, предназначенное для нашего народа. Максимальный штраф, максимальная кара. Нужна твердая рука, чтобы защитить население», — прокомментировал президент свое решение.

Ответственными за выполнение поставленной президентом задачи назначены министр продовольствия Луис Медина, министр сельского хозяйства Вилмар Кастро Сольтедо, координатор местных комитетов по снабжению и производству (Comités Locales de Abastecimiento y Producción, сокр. CLAP) Фредди Бернальд и председатель Национальной учредительной ассамблеи Дельси Родригес.

Проект реформы предполагает установления наказания в виде лишения свободы сроком на 25 лет для тех, кто торгует продовольствием на черном рынке, наживается за счет продажи по завышенным ценам, занимается коррупцией в сфере распределения продовольствия, ворует продукты питания в крупных масштабах.

Фредди Бернальд сообщил президенту, что 11 марта была арестована преступная группировка из десяти человек, занимавшаяся кражей продовольствия CLAP.

Венесуэла стала одной из первых стран, отменивших наказание в виде смертной казни. Это случилось в 1863 году. Высшая мера наказания в этой стране составляет 30 лет тюремного заключения.