Правозащитники призвали Эр-Рияд перестать дискриминировать женщин

Эр-Рияд, , 08:26 — REGNUM Наблюдатель от ООН по правам человека призвал Саудовскую Аравию положить конец дискриминации женщин, сообщает 13 марта Geo TV.

По мнению правозащитников, Эр-Рияд должен повлиять на систему, которая установила всеобъемлющую опеку над женщиной, а также предоставить им полный доступ к судебной системе.

Несмотря на критику положения женщин в королевстве, эксперты также наблюдают некоторый прогресс в данном направлении: отмена запрета на вождение автомобилей, а также на создание собственного бизнеса.

Несмотря на это, Саудовская Аравия по-прежнему остается одним из самых консервативных государств в мире, что отражается и на положении женщины в обществе.

Главной загвоздкой, с точки зрения правозащитников, препятствующей раскрепощению женщин, является система опеки, которая ограничивает активность слабой половины человечества, необходимостью получения согласия со стороны опекуна на осуществление той или иной социальной активности.

Напомним, в последние месяцы в Саудовской Аравии активизировались силы, направленные на секуляризацию общества, что также должно сказаться и на положении женщины. Эти силы связывают свои надежды с новым наследным принцем королевства Мохаммедом бин Салманом.

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