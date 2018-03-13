Глава правительства Японии принял спецпосланника Сеула

Токио, , 08:25 — REGNUM Спецпосланник президента и глава разведывательного ведомства Южной Кореи Со Хун был принят 13 марта премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает агентство NHK.

Посланник Сеула прибыл в Токио, по словам издания, для того чтобы проинформировать руководство Японии о планируемых переговорах между Южной Кореей и КНДР, а также обсудить намечающиеся переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном.

«Необходимо, чтобы КНДР воплотила слова, сказанные на переговорах, в жизнь. Япония, США и Южная Корея сотрудничают для разрешения ядерной и ракетной проблемы», — подчеркнул Абэ.

Ранее Со Хун встретился с главой МИД Японии Таро Коно. Тот заявил, что с уважением относится к прилагаемым Сеулом усилиям по организации процесса урегулирования на Корейском полуострове.

По его словам, «последние изменения, произошедшие с КНДР, являются результатом совместной работы Японии, США и Южной Кореи по оказанию максимального давления на Пхеньян». Глава МИД Японии также подчеркнул, что на переговорах нужно добиваться от КНДР «конкретных шагов».

Напомним, с начала 2018 года между Сеулом и Пхеньяном состоялось несколько переговоров. Делегация Северной Кореи приняла участие в Зимних играх в южнокорейском Пхенчхане.

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США в последнее время также поменяли отношение к Пхеньяну. Так, американский лидер Дональд Трамп уже заявил о готовности провести переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном.

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