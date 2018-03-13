Восточная Гута: САА начала штурм Джисрина

Дамаск, , 08:12 — REGNUM Сегодня, 13 марта, Сирийская арабская армия (САА) приступила к штурму нового города в Восточной Гуте. Об этом сообщает «Al-Masdar News».

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Отмечается, что операция начата в Джисрине несмотря на полное отсутствие на данном участке фронта военно-воздушных сил страны. Штурм предпринят с целью закрыть разрыв в южной части Восточной Гуты.

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По данным военного источника в Дамаске, сирийская армия в настоящее время ведёт ожесточенные бои с исламистами из организации «Файлак Аль-Рахман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и боевиками террористической ячейки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в восточной части Джисрина. Правительственным войскам уже удалось захватить несколько зданий в городе, отмечает издание.

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Как сообщало ИА REGNUM, к 12 марта подразделения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики освободили посёлок Мдейра в Восточной Гуте и вышли к пригороду Дамаска Хараста. В результате этой операции сирийских войск пригород Восточная Гута был разделён на северную и южную зоны, что необходимо для обеспечения безопасности мирных жителей, стремящихся уйти из этой опасной зоны. В настоящее время для эвакуации мирных жителей организованы гуманитарные коридоры Эль-Вафидин и Джисрейн — Млеха.

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