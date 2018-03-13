Фрегат «Адмирал Эссен» вышел в поход в Средиземное море

Москва, , 08:16 — REGNUM Вооруженный комплексами «Калибр-НК» российский фрегат «Адмирал Эссен» отправился в поход в Средиземное море, заявил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачёв.

«В соответствии с планом ротации фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» взял курс из Севастополя на черноморские проливы», — сообщил Трухачёв.

По его словам, для экипажа боевого корабля это первый в 2018 году поход в дальнюю морскую зону. Перед отправлением экипаж провел корабельные учения по различной тематике.

Так, были отработаны задачи по плаванию и маневрированию в районах интенсивного судоходства, выполнены артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям, а также отработано поражение условного противника комплексом «Калибр-НК».

Напомним, российский фрегат «Адмирал Эссен» был передан в состав Черноморского флота в июне 2016 года. В сентябре 2017 года боевой корабль нанес удар крылатыми ракетами «Калибр» по укрепленному району боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), расположенному рядом с населённым пунктом Эш-Шола.

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Фрегат вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом «Штиль-1», 100-мм автоматической артустановкой А-190, зенитными артиллерийскими комплексами, реактивной установкой для глубинных бомб, торпедными аппаратами, а также палубным вертолетом типа Ка-27 или Ка-31.

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