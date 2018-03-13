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Авиация ВКС России «отработала» по террористам в Идлибе

Политика

Российские самолёты «отработали» по артиллерийским позициям исламистов

Идлиб, Сирия, 13 марта 2018, 08:15 — REGNUM  В сирийском Идлибе позиции террористов подверглись ударам авиации ВКС РФ. Об этом сообщает 12 марта агентство Al-Masdar News.

Отмечается, что утром 12 марта на севере провинции Идлиб вблизи населенных пунктов Бинниш, Тафтаназ и Маарат-Мисрин российские самолёты «отработали» по артиллерийским позициям исламистов из террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным издания, на протяжении последних дней террористы данной группировки обстреливали с применением минометов и ракетных установок населенные пункты Эль-Фуа и Кефрая на севере провинции. Предполагается, что данные обстрелы были «ответом» террористов на наступление сирийской армии в Восточной Гуте.

Ранее сообщалось, что правительственным войскам удалось после нескольких дней наступления в пригороде Дамаска рассечь силы террористов, закрепившихся в Восточной Гуте, на две части. Также был отбит у боевиков сирийский город Месраба.

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Напомним, 12 марта подразделения вооруженных сил Сирии освободили поселок Мдейра в Восточной Гуте и вышли к пригороду Дамаска Хараста. С этого времени для эвакуации мирного населения были организованы гуманитарные коридоры Эль-Вафидин и Джисрейн — Млеха.

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Война в Сирии

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