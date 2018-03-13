Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ

Киев, , 08:06 — REGNUM Депутата Верховной рады Надежду Савченко вызвали на допрос в службу безопасности Украины (СБУ), заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 12 марта «112 Украина».

Согласно сообщению, Савченко должна прибыть в СБУ 13 и 15 марта на допрос в связи с уголовным делом против главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана. Однако пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко заявила, что депутат повесток не получала и находится с рабочим визитом в ПАСЕ.

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Позже пресс-служба СБУ заявила, что в аппарат Верховной рады были переданы 12 марта повестки для Савченко.

Напомним, Рубана обвиняют в подготовке покушений на убийство президента Украины Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова и секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова. Также Рубан якобы готовил теракты в зданиях Верховной рады и администрации президента.