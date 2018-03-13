В Вашингтоне над посольством РФ пролетел американский вертолёт

Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Над территорией российского посольства в Вашингтоне в ночь на 13 марта был замечен американский вертолёт. Об этом сообщила 13 марта пресс-служба российской дипмиссии.

Дипломаты ищут ответ на вопрос о целях инцидента с участием американского летательного аппарата и даже в шутку предполагают, что вертолёт мог искать «следы российского вмешательства» в американские выборы.

«Что искал американский вертолет над территорией посольства РФ минувшей ночью? Это «странная» неисправность навигационного оборудования в центре столицы США? Или еще одна отчаянная попытка найти следы российского вмешательства?», — говорится в сообщении пресс-службы дипмиссии.

Добавим, вопрос о якобы имевшем место вмешательстве РФ в процесс американских выборов 2016 года стал причиной череды громких политических скандалов последнего времени в США.

Напомним, президент США Дональд Трамп и члены его команды отвергают подозрения в каких-либо незаконных связях с официальными лицами из России в период американской предвыборной кампании.

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Стоит отметить, что Москва неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в избирательный процесс США и других стран.

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