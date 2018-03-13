Израиль сгоняет палестинцев с их земель

Тель-Авив, , 07:42 — REGNUM Вооруженные силы Израиля применили слезоточивый газ против палестинских поселенцев, чтобы вытеснить с территории близ города Наблус, сообщает 13 марта Al Jazeera.

Также военные провели серию рейдов на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, в результате которых было арестовано 16 палестинцев.

Глава муниципального совета деревни Бурин Яахия Кадоус заявил, что израильские военные вошли в деревню и объявили о конфискации земли, принадлежащей местной школе.

После того, как местный совет отверг подобное требование, военные начали поджигать канистры со слезоточивым газом прямо в учебном заведении.

По словам израильских военных территория средней школы им была необходима для обеспечения безопасности.

Напомним, вооруженные силы Израиля регулярно проводят спецоперации на оккупированной территории Западного берега реки Иордан. Их целью является борьба с людьми, по их мнению, представляющей угрозу национальной безопасности государства.

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