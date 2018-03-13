Журналистка сообщила о непристойном предложении Говорухина

Чебоксары, , 07:34 — REGNUM Обвинение в адрес режиссера Станислава Говорухина в непристойном поведении выдвинула журналистка «Радио Свобода» Дарья Комарова, 12 марта на своей странице в Facebook она написала, что режиссер «предложил провести с ним ночь».

«Говорухин в процессе интервью позволил себе предложить мне провести с ним ночь за возможность в последующем сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и ходить подле него», — сообщила Комарова.

По ее словам, инцидент произошел в Чебоксарах в 2012 году. Тогда Говорухин возглавлял штаб кандидата в президенты от «Единой России» Владимира Путина и согласился дать интервью Комаровой. Встреча проходила в ресторане Ехрем Хуща. На непристойное предложение журналистка ответила отказом.

«После чего Говорухин посмел пойти на шантаж и заявил, что никакого интервью мне давать не будет», — пояснила Комарова.

Во время встречи режиссер передал ей свой телефон, попросил перезвонить и не сообщать о его непристойных предложениях. Правда, отмечает Комарова, буквально через две недели она действительно попыталась дозвониться до Говорухина по другому вопросу, однако он ее «даже не вспомнил».

Добавим, что свое сообщение в социальной сети журналистка предложила рассматривать как поддержку коллег телеканала «Дождь», которые ранее заявили со стороны депутата Госдумы от фракции ЛДПР Леонида Слуцкого.

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