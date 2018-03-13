Евросоюз готов стать третьим в споре «Газпрома» и «Нафтогаза»

Брюссель, , 07:28 — REGNUM «Газпром» должен выполнять договорные обстоятельства и начать прямые поставки газа Украине. Об этом накануне, 12 марта, заявила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини после обсуждения этого вопроса с президентом Украины Петром Порошенко.

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Она добавила, что Еврокомиссия и, в частности, комиссар Марош Шефчович активно работают «в этом направлении».

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Могерини также отметила, что Еврокомиссия готова к трёхсторонним переговорам по урегулированию спора «Газпрома» и «Нафтогаза».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение взыскать с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» $4,637 млрд в качестве компенсации за недопоставку газа через Украину. «Газпром» категорически не согласился с таким «ассиметричным» решение суда. 1 марта российская корпорация вернула «Нафтогазу» предоплату за мартовские поставки газа, а 2 марта заявила о начале расторжения контрактов на поставку и транзит энергоносителя.

Официальный Киев уже заявил о возникновении дефицита газа и ограничил потребление этого энергоносителя в стране.

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Глава «Нафтогаза»: Украинцы потребляют слишком много газа

7 марта в правительстве Украины сообщили об аресте активов российского холдинга «Газпром» за «нарушение монопольного законодательства страны и постановления Стокгольмского арбитража». В тот же день глава украинской национальной акционерной компании Андрей Коболев на нефтегазовой конференции CERAWeek заявил, что в тяжелой экономической ситуации, в которой оказалась его компания, виноваты политики прошлого, предпочитавшие покупать газ исключительно у России, и украинские граждане, которые потребляют слишком много газа. По его словам, Украина была якобы жертвой так называемого замкнутого круга, связанного с потреблением голубого топлива из РФ.

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