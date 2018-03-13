Не доказано: одно расследование о «вмешательстве» РФ в выборы закончено

Вашингтон, , 07:28 — REGNUM В США завершилось одно из расследований якобы вмешательства России в президентские выборы в 2016 году: свои выводы представил Комитет палаты представителей конгресса США по разведке.

Доказательств сговора между сотрудниками избирательного штаба действующего президента США Дональда Трампа и Москвой члены спецкомитета не нашли, говорится в предварительном докладе по итогам расследования дела. Конгрессмен-республиканец Майкл Конуэй (штат Техас), который возглавляет это расследование в спецкомитете, заявил, что, тем не менее, Россия пыталась вмешаться в избирательный процесс.

«Мы не нашли свидетельств сговора. Мы обнаружили, может, не очень верные оценки, неуместные встречи, неверные решения об участии в таких встречах», — сказал конгрессмен.

Тем не менее, Конуэй утверждает, что Россия якобы принимала «активные меры» и проводила кибератаки, однако делала это не ради поддержки Трампа. Лидер демократов в комитете Адам Шифф обвинил республиканцев в том, что они «защищают» своего президента.

Черновой вариант доклада по итогам расследования объемом около 150 страниц и будет представлен на рассмотрение членов комитета от Демократической партии 13 марта. Не исключено, что демократы внесут свои правки.

Известно, что для составления доклада спецкомитет по разведке завершил сбор показаний свидетелей — в общей сложности порядка 50 человек. Показания дали в том числе экс-менеджер избирательной кампании Дональда Трампа Кори Левандовски, бывший главный стратег администрации Стивен Бэннон, зять и старший советник американского лидера Джаред Кушнер.

Заслушивали в спецкомитете и Дональда Трампа — младшего. Расследование велось с января 2017 года. Ранее к аналогичному выводу об отсутствии доказательств вмешательства России в выборы заявило по итогам расследования ЦРУ.

Расследования на этот счет также проводят ФБР, спецкомитет по разведке Сената и аппарат назначенного минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера. Москва ранее неоднократно заявляла о бездоказательности обвинений во вмешательстве в ход выборов.