МИД РФ о вбросах в западных СМИ: «Неоднократно предупреждали»

Москва, , 07:25 — REGNUM Дело экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, который был отравлен в Великобритании, стало поводом для кампании с целью дискредитации России перед началом ЧМ-2018 по футболу. Соответствующий комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

«Британские СМИ активно тиражируют призывы о бойкоте предстоящего Кубка мира, — говорится в сообщении. — Такие предложения поступают не только от журналистов, но и от официальных лиц (…). Поводом же стало отравление С.В.Скрипаля, расследование которого не только еще не завершено, а, по сути, еще и не начиналось».

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что подобные провокационные вбросы сильно портят отношения между странами и наносят удар по мировому спорту.

«Мы (власти РФ) неоднократно предупреждали: перед началом ЧМ по футболу в России западные СМИ развернут полномасштабную медиа-кампанию с целью дискредитации России и подрыва доверия к ней», — напомнили в МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаля и его дочь были найдены на лавочке возле одного из торговых центров в британском городе Солсбери без сознания. Вскоре британские власти сообщили, что они отравлены неким веществом. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, они в коме.

Скрипаль — человек, который шпионил на Великобританию, был осужден в России, а затем, после помилования и обмена, стал гражданином Британии.

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