Назначен замруководителя департамента торговли Москвы

Москва, , 07:24 — REGNUM Заместителем руководителя департамента торговли Москвы назначен Денис Косторный. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на портале правительства Москвы.

Косторный назначен на должность заместителя руководителя департамента торговли города Москвы с заключением служебного контракта сроком на пять лет.

Кадровое назначение проведено в связи с тем, что срок действия служебного контракта чиновника закончился.

Справка ИА REGNUM :

Косторной Денис Васильевич родился 17 апреля 1982 года в Москве.

В 2004 г. окончил Государственный университет по землеустройству по специальности «экономика и управление на предприятии».

В 2011 г. — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление».

С марта 2014 года являлся заместителем руководителя департамента торговли и услуг г. Москвы.

В 2004—2013 гг. и — работал в департаменте земельных ресурсов г.Москвы. с 2008 года — на руководящих должностях.

В 2013—2014 гг. — работал начальником Управления по реализации градостроительной политики в департаменте городского имущества

С марта 2014 г. — заместитель руководителя департамента торговли и услуг г. Москвы.