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Новое министерство займется защитой прав ветеранов армии Китая

Политика

Ведомство также займется созданием позитивного имиджа профессии военнослужащего

Пекин, 13 марта 2018, 07:09 — REGNUM  Китай планирует сформировать Министерство по делам ветеранов, говорится в плане реструктуризации министерств Поднебесной, предложенном Госсоветом КНР, передает 13 марта агентство «Синьхуа».

Целью создания нового, не существовавшего ранее ведомства, является обеспечение законных прав и интересов военнослужащих и их семей, улучшение системы обслуживания и управления демобилизованным личным составом, а также создание имиджа профессии военнослужащего, как наиболее уважаемой в обществе.

Новое министерство займется созданием и продвижением политики и законов, связанных с демобилизованным военным персоналом, а также все, что связано с их трудоустройством и обучением.

Напомним, что проект перестановок и реформирования министерств, который подразумевает упразднение, слияние и создание новых министерств, был представлен Госсоветом КНР на обсуждение 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР 13-го созыва, которая продлится до 15 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае также может быть создано новое Министерство природных ресурсов на месте упраздненных Министерства земельных и природных ресурсов КНР, а также и Государственного управления геодезии и картографии КНР.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай создаст Министерство природных ресурсов на месте старых двух

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Политика Китая

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