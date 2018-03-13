Новое министерство займется защитой прав ветеранов армии Китая

Пекин, , 07:09 — REGNUM Китай планирует сформировать Министерство по делам ветеранов, говорится в плане реструктуризации министерств Поднебесной, предложенном Госсоветом КНР, передает 13 марта агентство «Синьхуа».

Целью создания нового, не существовавшего ранее ведомства, является обеспечение законных прав и интересов военнослужащих и их семей, улучшение системы обслуживания и управления демобилизованным личным составом, а также создание имиджа профессии военнослужащего, как наиболее уважаемой в обществе.

Новое министерство займется созданием и продвижением политики и законов, связанных с демобилизованным военным персоналом, а также все, что связано с их трудоустройством и обучением.

Напомним, что проект перестановок и реформирования министерств, который подразумевает упразднение, слияние и создание новых министерств, был представлен Госсоветом КНР на обсуждение 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР 13-го созыва, которая продлится до 15 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае также может быть создано новое Министерство природных ресурсов на месте упраздненных Министерства земельных и природных ресурсов КНР, а также и Государственного управления геодезии и картографии КНР.

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