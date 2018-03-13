Список кандидатов в высшие политические советники Китая представлен НПКСК

Пекин, , 05:39 — REGNUM Президиум первой сессии Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), высшего консультативного органа Китая, принял 12 марта рекомендованный список кандидатов на руководящие посты совета, передает агентство «Синьхуа».

Проект процедуры выборов также был принят на втором заседании президиума под председательством члена Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической Партии Китайской Народной Республики Ван Яна.

Участники обсудили проект резолюции по рабочему докладу Постоянного комитета НПКСК 12-го созыва, проект поправок к уставу НПКСК, а также проект политической резолюции первой сессии НПКСК 13-го созыва.

Было также решено на заседании, что список рекомендованных имен и все проекты будут представлены членам совета для обсуждения на первой сессии Национального комитета НПКСК 13-го созыва.

Напомним, что ежегодные сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Народного политического консультативного совета Китая, которые в Поднебесной именуются «два сезона», начались 3 марта и продлятся до 15 марта.

«Сезоны» уже стали историческими после того, как ВНСП приняло ряд поправок в Конституцию страны, включая добавление в нее идей председателя Си Цзиньпина, а также отмену ограничений на количество сроков на посту главы государства, которые может занимать генеральный секретарь КНР.

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НПКСК состоит из политических консультантов, в том числе из членов некоммунистических партий страны, которых насчитывается целых восемь. Как правило они представляют из себя объединения интеллектуалов по корпоративному и цеховому признаку.

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