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США хотят надавить на Россию, чтобы поддержать себя и Украину: Радио REGNUM

Политика

В американском госдепе никто не верит в возможность повлиять на политику России, но надежды не теряют

США хотят надавить на Россию, чтобы поддержать себя и Украину: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 13 марта 2018, 08:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан на пути к Таджикистану, Россия — к Африке: Радио REGNUM

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