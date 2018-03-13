«Народ и армия едины»: Си Цзиньпин призвал к военно-гражданской интеграции

Пекин, , 05:14 — REGNUM Председатель КНР Си Цзипньпин подчеркнул необходимость приложения практических усилия для углубления интеграции военного и гражданского сектора во имя реализации «китайской мечты» и создания сильной армии, передает 12 марта агентство «Синьхуа».

Си, являющийся по совместительству генеральным секретарём ЦК КПК, а также председателем Центрального военного совета, сделал соответствующие заявления во время пленарного заседания делегации Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и военной полиции на проходящей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва, высшего законодательного органа страны.

«Осуществление стратегии военно-гражданской интеграции является предпосылкой появления общенациональных стратегий и стратегических возможностей для реализации партийной цели строительства сильной армии в новую эпоху», — заявил Си.

Он призвал приложить усилия для продвижения военного развития, обеспечивая лучшее качество, эффективность, а также высокий научно-технический уровень.

Подчеркивая важность научно-технических инноваций, как ключевой сферы взаимодействия военного и гражданского секторов, Си попросил заинтересованные стороны предоставить аргументацию процесса интеграции по ключевым научно-техническим проектам, чтобы получить стратегическую высоту в сфере научно-технических инноваций.

Китай добился революционной реструктуризации военной организации и службы посредством углубления реформ национальной обороны и вооруженных сил за время, прошедшее с XVIII съезда Компартии Китая в конце 2012 года, подчеркнул Си.

Напомним, что, выступая еще перед делегатами XIX съезда Компартии Китая, который проходил в октябре 2017 года в Пекине, председатель Си заявил о том, что к 2020 году завершится основной этап информатизации НОАК, что сделает китайскую армию одной из самых передовых в мире.

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