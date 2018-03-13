Постпред США при ООН: «лояльность» Кима – результат давления на КНДР

Нью-Йорк, США, , 05:20 — REGNUM Готовность лидера Северной Кореи Ким Чен Ына провести переговоры с американским президентом Дональдом Трампом стала возможной в результате западной политики давления на Пхеньян, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

Она назвала планируемую встречу «исторической возможностью» и большим потенциалом для планеты.

«Хотя мы не можем сказать, является ли предложение Кима искренним, мы можем сказать, что эта историческая встреча была бы невозможна без участия международного сообщества в политике максимального давления, начатой администрацией Трампа, и решимости привлечь Северную Корею к ответственности путем принятия в 2017 году трех сильных резолюций с санкциями».

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Напомним, 9 марта советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён заявил, что Ким Чен Ын готов провести с Трампом встречу. В Белом доме это подтвердили.

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс выразила уверенность, что Пхеньян пошел на переговоры в результате санкционного давления.

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В этот же день южнокорейский президент Мун Чжэ Ин назвал возможную встречу «историческим событием». 12 марта помощник Трампа Герберт Макмастер заявил, что политика «максимального давления» будет продолжена.

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