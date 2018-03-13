Поговорил с Джонсоном: Тиллерсон обвинил Россию в отравлении Скрипаля

Вашингтон, , 04:53 — REGNUM Отравление в городе Солсбери (Великобритания) бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля — дело рук России, говорится в заявлении американского госсекретаря Рекса Тиллерсона, опубликованном на сайте госдепа.

К такому выводу американский представитель пришел после переговоров с британским коллегой Борисом Джонсоном.

«У нас есть полное доверие к данным расследования Великобритании и к ее оценке, согласно которой Россия, вероятно, отвечала за применение нервно-паралитического вещества в Солсбери на прошлой неделе», — говорится в заявлении Тиллерсона.

Американец заявил, что такому поступку «нет оправдания» и что «мы возмущены тем, что Россия, похоже, снова занимается таким поведением».

«От Украины до Сирии, а теперь - и Великобритания: Россия по-прежнему проявляет себя как безответственный фактор нестабильности в мире, действуя с открытым пренебрежением к суверенитету других государств и к жизни своих граждан», — заявил Тиллерсон.

Американский дипломат настаивает, что виновные должны быть наказаны.

«Мы солидарны с нашими союзниками в Соединенном Королевстве и будем продолжать тесно координировать наши ответные действия», — заявил Тиллерсон.

Напомним, Скрипаль — человек, который шпионил на Великобританию, был осужден в России, а затем, после помилования и обмена, стал британским гражданином. После информации о его отравлении нервно-паралитическим ядом Джонсон сделал резкие заявления, которые позже британским властям пришлось объяснять.

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Однако 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, не только что Россия отравила Скрипаля, но и назвала, чем.

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