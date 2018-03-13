Помощник Трампа назвал условия ослабления давления на Пхеньян

Нью-Йорк, США, , 04:22 — REGNUM Американское давление на Северную Корею будет продолжаться до тех пор, пока Вашингтон не увидит «реальный прогресс в направлении денуклеаризации», заявил Герберт Макмастер, помощник президента США по вопросам национальной безопасности сообщает Associated Press.

Свое заявление помощник президента сделал по итогам встречи с членами Совета Безопасности ООН. Макмастер подчеркнул, что американская политика в отношении Пхеньяна — «максимальное давление».

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Напомним, 6 марта, комментируя переговоры Южной и Северной Кореи заявил, что они приносят пользу всему миру.

«Я думал, что Северная Корея ужасна. Но они исправляются, — считает Трамп. — Они поучаствовали в Олимпиаде, они продемонстрировали хороший дух. Они преуспели».

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Однако после этого американский госдепартамент объявил о введении новых санкций в отношении Пхеньяна — на этот раз за применение химического оружия для убийства Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

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9 марта стало известно, что Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшие месяцы.

«Все может закончиться ничем, либо мы сядем и заключим величайшую сделку для всего мира», — сказал Трамп на следующий день, 10 марта.

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