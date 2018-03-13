Республиканцы из комитета по разведке: Трампа выбрали без Путина

Вашингтон, , 03:45 — REGNUM Доказательств причастности Москвы к избранию 45-го президента США Дональда Трампа не найдено, со ссылкой на данные республиканцев в комитете Конгресса по разведке передает телекомпания CNN.

Уточняется, что специальный комитетом Палаты представителей было проведено расследование о «вмешательстве» России в электоральный процесс 2016 года. 12 марта комитет распространил результаты расследования.

Как отмечается в документе, несмотря на то, что Трамп был избран без участия Москвы, российская сторона «пыталась повлиять на итоги выборов». Республиканцы утверждают, что этим занимались «русские хакеры».

Напомним, в США уже год расследуют «вмешательство» России в выборы 2016 года, на которых кандидат от демократов Хиллари Клинтон потерпела поражение. Расследованием занимается спецпрокурор Роберт Мюллер (бывший директор ФБР) — назначен руководить процессом в мае 2017 года.

Комиссия Мюллера расследует не только российское «вмешательство» в выборы 2016 года, но и любые связи и координацию между Россией и лицами, связанными с предвыборным штабом Трампа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце февраля телеканал NBC со ссылкой на чиновников разведки распространил информацию, согласно которой российские «тайные агенты» вмешивались в работу государственных сайтов перед американскими выборами-2016.

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