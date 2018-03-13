Трамп наказал Иран «за терроризм» и «тиранию»: санкции продлены

Вашингтон, , 03:20 — REGNUM Американские санкции в отношении Ирана продлены на год, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Уточняется, что речь идет о санкциях, не касающихся ядерной программы Ирана: у Вашингтона есть и другие претензии к Тегерану. В своем заявлении по поводу антииранского решения американский президент Дональд Трамп пояснил:

«Действия и политика правительства Ирана, в том числе разработка баллистических ракет, поддержка международного терроризма и нарушение прав человека, продолжают представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов».

Это послание, подписанное Трампом, направлено в Конгресс.

Напомним, в отношении Тегерана США не раз вводили санкции, касающиеся разных аспектов иранской политики, в том числе ядерной и ракетной программ. Иран заинтересован в снятии санкций, поскольку они давят на иранскую экономику.

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С приходом к власти Трампа Тегеран был назван «террористическим государством». Вашингтон дополнительно обозначил свою позицию на Ближнем Востоке, связанную с израильско-иранским противостоянием.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 марта Трамп в хоте встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху назвал условия, при которых Вашингтон может выйти из соглашения Ирана и стран «шестерки» (помимо США — Россия, Германия, Великобритания, Китай, Франция).

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