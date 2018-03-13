Госдеп: нажим на «Северный поток — 2» – путь Украины в Европу

Вашингтон, , 02:45 — REGNUM Санкционное давление на российский газопровод «Северный поток — 2» может помочь Украине в евроинтеграции, заявила журналистам Сандра Оудкирк, заместитель помощника госсекретаря США.

По словам представителя внешнеполитического ведомства США, политика Москвы после санкций в отношении «Северного потока — 2» не изменится — в госдепе в это не верят.

«Но оно может поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему», — сказала Оудкирк.

Она уточнила, что американская администрация по закону вовсе не обязана вводить рестрикции в отношении этого российского проекта, но она может пойти на такой шаг, и не надо считать его «карательной мерой».

«Это может быть сделано, если и когда администрация посчитает, что ситуация того требует», — уточнила Оудкирк.

Представитель госдепа считает, что обходить Украину — это неправильно:

«Не думаю, что это хорошо. Администрация [США] не считает, что это хорошо».

Напомним, «Северного потока — 2» — расширение «Северного потока». Прокладывается из России в Германию через Балтийское море, минуя территорию Украины.

Выгоден не только Германии, но и другим европейским покупателям газа — в частности Австрии и Франции. Против «Северного потока — 2» выступает не только Киев, но и Варшава, Рига и Вильнюс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 марта главы польского и латвийского парламентов вместе со спикером литовского Сейма Викторасом Пранцкетисом подписали обращение к председателям парламентов стран Европейского союза. Они назвали «Северный поток — 2» «политическим орудием России».

«Этот проект представляется как коммерческий, но нет сомнений в том, что это политическое орудие, которое повысит зависимость ЕС от одного источника энергии — от России», — говорится в послании.

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