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Чем отравили Скрипаля? Версии

Политика

Мэй: яд сделан в России, СМИ: яд сделан в Британии

Лондон, 13 марта 2018, 01:48 — REGNUM  Эмигрировавший из России бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен произведенным в РФ нервно-паралитическим веществом «Новичок», заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, передает телеканал «Звезда».

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По другой версии, изложенной в публикации Telegraph, эмигрант и его дочь Юлия отравлены не «Новичком», а веществом, от которого умер Ким Чен Нам, старший брат главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

В Солсбери (Великобритания), как и в Куала-Лумпуре, был применен яд нервно-паралитического действия. Отравляющее вещество разработано фирмой ICI (Великобритания) в 1950-х годах.

Напомним, Скрипаль и его дочь были госпитализированы в Солсбери — из ресторана. Как утверждают британские власти, они отравлены ядом нервно-паралитического действия.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля 2017 года был убит в аэропорту столицы Малайзии. Для убийства, как выяснилось в ходе расследования, было использовано боевое отравляющее вещество, следы которого остались у него на лице и на глазах.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, отравление стало причиной скандала: британские власти обвинили в нем Россию, причем первым это сделал глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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