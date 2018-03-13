Кто отравил экс-полковника ГРУ Скрипаля?

Авигдор Эскин, , 01:18 — REGNUM

Обсуждение отравления в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери возможен при условии, если в начале и в конце статьи мы подчеркнем, что не знаем, кто и зачем это сделал. Тем не менее, мы можем попытаться проанализировать случившееся и отмести глупости, которыми исполнь все социальные сети.

Первым делом отметим, что дело было неподалеку от Лондона. Все разведки мира знают, что самым неподходящим местом для конспиративных встреч является Великобритания. Шансы, что там заметят и заинтересуются, выше, чем в других местах.

Мы также знаем, что англичане особо ревниво относятся к своей территории и жестоко карают тех, кто использует ее для своих разведопераций. Именно поэтому Моссад выманил израильтянина-предателя Ваануну из Лондона в Рим в 1986 году, и уже оттуда он был вывезен в Израиль. Даже дерзкий Моссад не решался на подобную операцию на территории Великобритании.

В нашем случае самого Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим газом, после чего они находятся в коме. Всего пострадал двадцать один человек, включая прибывшего первым на место полицейского. Планировавшие это покушение хотели показать, что будут действовать жестко и беспощадно, не считаясь ни с чем. Они явно хотели не просто убить, но и запугать других.

Сам объект покушения был не обычным британским гражданином, а бывшим полковником ГРУ, завербованным британском разведкой. Его обменяли в 2010 году в рамках обмена шпионами. На его включение в список настояли англичане, считая его «особо ценным агентом».

Иными словами, те, кто принимал решение о ликвидации Скрипаля, знал о нем как о стратегическом достоянии разведки Великобритании. Таким образом, версия о мелких разборках или покушении на почве конфликта в бизнесе отпадает. Никто из частного сектора не решится на такую операцию на территории Англии да еще задев два десятка граждан страны. Перед нами работа профессионалов высшей лиги. Одной из их задач было убрать Скрипаля таким образом, чтобы другим боязно было.

Можно сказать с высочайшей долей вероятности, что такую операцию были способны провести спецслужбы США, России, Израиля или самой Великобритании. Следует сразу отмести Израиль, поскольку он тут просто не при чем. Да и пример с Ваануну показателен. Если предположить, что действовали американцы, то, определенно, с согласия британских властей. Однако трудно себе представить, чтобы Президент США Трамп лично дал согласие на такую ликвидацию. Еще сложнее представить себе, чтобы подобные действия могли одобрить Вице-президент, Генеральный прокурор США и министр юстиции. А без их одобрения никакая операция по ликвидации не возможна.

Можно ли представить себе, что власти России решили избавиться от предателя? В былые времена Москва стремилась наказывать своих предателей. Можно понять, что Россия натерпелась от всякого рода перебежчиков и могла сделать так, чтобы другим неповадно было. Эта версия не лишена смысла, но лишена конкретной фактуры для подобного утверждения. На сегодняшний момент у нас нет и не может быть достаточных оснований для подобного заявления.

На первый взгляд, версия отравления руками самих англичан маловероятна. Тем не менее, мы никак не можем ее исключить. Дело в том, что мы не знаем, как складывались последнее время отношения Скрипаля с британскими спецслужбами. Читаем там и сям о его контактах с представителями посольства России. Мы не можем точно судить, насколько это соответствует действительности, но можно себе представить теоретически ситуацию, при которой у англичан появилась необходимость устранить своего агента. Слабость этой версии в том, что глава правительства Великобритании едва бы дала согласие на операцию, которая ставит под угрозу жизнь других англичан.

Таким образом, мы не знаем и не можем знать, кто стоит за этим отравлением. Но мы знаем, что глава одного из самых сильных государств мира определенно знает, кто это сделал и зачем.