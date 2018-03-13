Западная Сахара протестует против Форума Кран-Монтана на её территории

Тифарити, , 00:22 — REGNUM Президент Сахарской Арабской Демократической Республикой (САДР) Брахим Гали обратился к президенту Африканского союза Полю Кагаме с просьбой приложить усилия для недопущения проведения очередного международного Форума Кран-Монтана в оккупированном Марокко западно-сахарском городе Дахла, передаёт Sahara Press Service.

Как отметил Брахим Гали в своём послании, Западная Сахара расценивает проведение данного мероприятия в Дахле как «вопиющее нарушение учредительного акта Африканского союза», которое «отрицательно влияет на осуществление решений самого Африканского союза и усилий международного сообщества по поиску справедливого решения и деколонизации Западной Сахары».

«Напомню, что XXIV Саммит глав государств и правительств Африканского союза принял резолюцию от 31 января 2015 года в Аддис-Абебе (Эфиопия), в которой содержался призыв к организаторам Форума Кран-Монтана воздерживаться от проведения этого незаконного мероприятия в оккупированном Марокко городе Дахла», — написал президент САДР.

Он добавил, что Западная Сахара обращается ко всем государствам-членам и африканским общественным организациям с призывом бойкотировать следующую сессию форума, которая будет проходить с 15 по 20 марта 2018 года».

«Мы обращаемся к вам от имени народа Сахарской Арабской Демократической Республики с просьбой убедить Королевство Марокко как государство — члена Африканского союза воздерживаться от организации этого форума в оккупированном городе Дахла в избежание любой возможной эскалации в регионе», — отметил Брахим Гали.

Форум Кран-Монтана — швейцарская неправительственная организация, созданная в 1989 году. Организация работает во взаимодействии с Советом Европы, ЕЭК ООН и пользуется поддержкой европейских деловых кругов.

Главной задачей форума заявлено содействие установлению прямых контактов между представителями деловых кругов, государственными и политическими деятелями различных стран.

Особое значение придаётся развитию диалога и сотрудничества между Западной Европой и странами Центральной и Восточной Европы, однако в последние годы организация стремится приобрести более широкий международный характер, в том числе за счёт привлечения к своим мероприятиям представителей стран южного Средиземноморья, Африки, Ближнего Востока.

Повесткой предстоящей сессии в западно-сахарском городе Дахла, который c 1979 года находится под марокканской оккупацией, заявлено «укрепление солидарности, экономического, социального и экологического развития Африки и её взаимоотношений с другими странами мира».