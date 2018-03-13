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Армения занимает 54-е место по объему импорта вооружений: SIPRI

Политика

В 2017 году 100% поставок вооружения в Армению пришлось на Россию. В 2016-2017 гг. Армения импортировала шесть единиц реактивной системы залпового огня «Смерч», 200 единиц ПЗРК «Верба» и противотанковых ракетных комплексов «Корнет» 9M133

Армения занимает 54-е место по объему импорта вооружений: SIPRI
© ИА REGNUM
Тяжелая реактивная система залпового огня БМ-30 «Смерч»

Ереван, 13 марта 2018, 00:01 — REGNUM  Армения занимает 54-е место в мире по объему импорта вооружений за 2016−2017 гг. Об этом свидетельствуют новые данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Согласно докладу, за два года страна импортировала вооружений на сумму $124 млн.

По объемам импорта вооружения Азербайджан занял 27-е место: за два года закупив вооружения на $551 млн.

Согласно докладу, который приводит panarmenian.net, в 2017 году 100% поставок вооружения в Армению пришлось на Россию. В 2016—2017 гг. Армения импортировала шесть единиц реактивной системы залпового огня «Смерч», 200 единиц ПЗРК «Верба» и противотанковых ракетных комплексов «Корнет» 9M133.

По состоянию на 2017 год, Азербайджан импортировал из Израиля четыре единицы боевых кораблей OPV-62, 40 единиц БПЛА Orbiter (в том числе произведенные в стране), 215 противотанковых ракет Spike-NLOS. Из Чехии Азербайджан импортировал десять единиц 122-мм реактивной системы залпового огня RM-70.

Россия поставила в Азербайджан 36 единиц ТОС-1, 40 единиц бронетранспортеров БТР-82А, 800 единиц ПТРК «Хризантема». Из Словакии было импортировано 18 единиц 152-мм самоходной пушки-гаубица «Дана».

Согласно докладу, мировые продажи оружия с 2013 по 2017 годы выросли на 10%. Пять крупнейших экспортеров военной продукции — США, Россия, Франция, Германия и Китай — обеспечили 74% совокупного мирового объема экспорта вооружений в 2013—2017 гг.

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Экономика Армении

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