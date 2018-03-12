Киев выписал уже $200 тысяч штрафов авиакомпаниям РФ за полёты в Крым

Киев, , 23:50 — REGNUM Государственная авиационная служба Украины выписала штрафов на сумму уже более 5,44 млрд гривен ($209 млн) российским авиакомпаниям за «нарушения воздушного пространства Украины», в частности, полёты на российский полуостров Крым, передаёт 12 марта УНИАН.

Как сообщили в украинском ведомстве, за период с 2015 года штрафы были выписаны более чем 40 российским авиакомпаниям, в числе которых «Аэрофолот — российские авиалинии», «Уральские авиалинии», «Саратовские авиалинии», «ЮТэйр», «Россия», «Нордавиа» — региональные авиалинии», «Глобус», «Ред вингс», «Вим Авиа», «Ямал» и другие.

Отмечается, что размер штрафа за каждое «нарушение» составляет 136 тысяч гривен (более $5 тысяч).

Все штрафы налагались в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении «персональных специальных экономических и других ограничительных мер» в отношении юридических лиц РФ.

Как передавало ИА REGNUM, украинские власти уже неоднократно заявляли о назначении штрафов российским авиакомпаниям, в том числе по искам так называемой «прокуратуры Автономной Республики Крым», располагающейся в Киеве и по прежнему входящей в структуру Генпрокуратуры Украины, несмотря на воссоединение Крыма с Россией.

В министерстве транспорта России ранее заявляли, что не получали от украинской стороны никаких уведомлений о штрафах российским авиакомпаниям за полёты на полуостров.

Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам референдума 16 марта 2014 года, в ходе которого данное решение поддержали почти 97% жителей полуострова. Референдум был объявлен после того, как на Украине в феврале того же года произошёл государственный переворот, жители Крыма отказались признавать новые власти в Киеве.