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Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби российско-эмиратские отношения

Политика

Состоялся телефонный разговор

Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби российско-эмиратские отношения
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин

Москва, 12 марта 2018, 23:36 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян (Объединённые Арабские Эмираты). Об этом сегодня, 12 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном актуальные вопросы отношений между Россией и ОАЭ. Обсуждение проводилось с учетом достигнутых в апреле 2017 года в Москве договоренностей.

Стороны отметили высокую динамику развития связей в инвестиционных и торгово-экономических сферах. Кроме того, была подтверждена двусторонняя заинтересованность в тесной координации в рамках обеспечения стабильности и безопасности в регионе Большого Ближнего Востока, в частности в регионе Персидского залива, и наращивании комплекса обоюдного взаимодействия.

Путин также поздравил принца Абу-Даби с прошедшим днем рождения.

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Внешняя политика России

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