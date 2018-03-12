В Восточной Гуте боевики расстреляли людей, пытавшихся выйти по гумкоридору

Дамаск, , 23:21 — REGNUM За 12 марта через гуманитарные коридоры из Восточной Гуты удалось вывести 76 человек, среди которых 49 детей, сообщил журналистам начальник российского Центра по примирению в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

При этом Юрий Евтушенко заявил, что 12 марта на подходе к гуманитарному коридору Джисрейн боевики открыли огонь по людям, пытавшимся уйти из Восточной Гуты. При этом были убиты пять человек.

«В результате, по имеющейся информации, погибло пять человек. Пункт прохода остается заблокированным», — сказал Юрий Евтушенко.

В контролируемых боевиками кварталах и поселках отмечены стихийные акции протеста мирных жителей, которым террористы не позволяют покинуть опасную зону.

«В результате среди населения растет недовольство, которое приводит к стихийным массовым протестам. Так, сегодня в населенном пункте Кафер-Батна вновь состоялся митинг местных жителей против боевиков, в поддержку армии и правительства Сирии. На этот раз на улицы вышло более трех тысяч человек. Мирные жители требовали от боевиков покинуть населенный пункт и открыть беспрепятственный проход к гуманитарному коридору Джисрейн», — сообщил Евтушенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в пригороде сирийской столицы Восточной Гуте продолжается операция по его освобождению от отрядов террористических группировок. Боевики всеми способами пресекают попытки мирных жителей выйти по гуманитарным коридорам в безопасную зону, удерживая их в качестве «живого щита».

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