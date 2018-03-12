Генпрокуратура Украины приостановила расследование по делу Саакашвили

Киев, , 22:59 — REGNUM Генеральная прокуратура Украины приостановила досудебное расследование экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба возглавляемой политиком партии «Движение новых сил».

«Королевству Нидерланды был направлен запрос о предоставлении международной правовой помощи по выполнению процессуальных и следственных действий с участием Саакашвили. В соответствии с УПК досудебное расследование может быть приостановлено после сообщения лицу о подозрении в случае, если имеется необходимость выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества», — говорится в постановлении прокуратуры, снимок которого приводит пресс-служба.

При этом адвокат политика Руслан Чернолуцкий, комментируя постановление, заявил, что «решением остановить уголовное производство ГПУ признала необоснованность подозрений в отношении Михаила Саакашвили».

«В действиях ГПУ также усматривается формализм в данной ситуации, который заключается в том, что подозреваемого сначала выбрасывают за пределы Украины вопреки законодательству, а затем просят о международном сотрудничестве, но чтобы не потерять авторитет в обществе, дело решили «заморозить» на неопределенное время», — отметил Чернолуцкий.

Он добавил, что защита Михаила Саакашвили намерена обжаловать действия прокуратуры и будет настаивать «не на приостановке, а на прекращении» уголовного дела.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что сторона защиты подала ходатайство о личном присутствии президента Украины Петра Порошенко в суде по делу Михаила Саакашвили.

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