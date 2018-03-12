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Президент Нигерии готов к переговорам с исламистами

Политика

Освободить девочек, похищенных боевиками, планируют без военной операции

Абуджа, 12 марта 2018, 22:56 — REGNUM  Президент Нигерии Мохаммаду Бухари заявил, что готов к переговорам с «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по вопросу освобождения 110 школьниц, похищенных в поселке Дапчи, 12 марта передает агентство Reuters.

Согласно заявлению офиса президента Нигерии, администрация надеется освободить пленниц без проведения военной операции. Для этого президент Бухари «работает с международными организациями и переговорщиками».

Как передавало ИА REGNUM, похищение 110 несовершеннолетних девочек из школы в поселке Дапчи нигерийской провинции Йобе исламистами из «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошло 19 февраля.

Дерзкое похищение школьниц боевиками группировки, которую военные уже два года называют «практически побежденной», шокировало Нигерию.

В качестве ответных действий правительство Нигерии распорядилось взять под вооруженную охрану все школы в районах, «освобожденных» от исламистов, в провинциях Борно, Йобе и Адамава.

Также правительственные войска провели серию рейдов на северо-востоке Нигерии, в результате которых были освобождены сотни заложников «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пропавшие из Дапчи школьницы обнаружены не были.

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Похищения детей

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